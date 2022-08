A reabertura do SESC em São João da Barra volta a contribuir para geração de empregos no município - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 02/08/2022 12:37

São João da Barra - Atração turística regional e um dos pontos de lazer mais importantes do interior do Estado do Rio de Janeiro, o SESC Mineiro há cerca de 40 anos vinha recebendo centenas de pessoas de várias partes do país, principalmente durante o período de verão; em 2019 acusou crise estrutural, agravada pela pandemia de Covid-19 em 2020, quando encerrou as atividades, mas, está voltando a funcionar.

O espaço fica na praia de Grussaí, em São João da Barra, na Região Norte Fluminense, em uma área de aproximadamente 1,8 milhão de metros quadrados e tem capacidade para hospedar até 2.500 pessoas; a reabertura parcial aconteceu no final da semana (marcada pelo Festival SESC de Inverno), por iniciativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) e do Serviço Social do Comércio (SESC RJ).

Em recente divulgação da assessoria, o presidente das duas entidades, Antonio Florencio de Queiroz Junior, afirmou que pretende transformar o antigo SESC Mineiro (agora SESC Grussaí) em polo turístico do Estado, como gerador em potencial de empregos, rendas e lazer; até o fechamento, eram 300 trabalhadores envolvidos diretamente.

A reabertura teve espetáculos no sábado e no domingo (30/31), com atrações como o grupo Fundo de Quintal e a banda Merlin; foram disponibilizados quatro mil ingressos para cada dia, sendo cobrado um quilo de alimento não perecível.

Foi a vigésima edição do Festival de Inverno do SESC, um dos mais tradicionais em nível nacional, envolvendo arte e cultura; segundo a assessoria, além de São João da Barra (onde aconteceu pela primeira vez), o evento foi realizado em 11 municípios do Estado, de 15 a 31 de julho, com apoio das respectivas prefeituras.

Com a reestruturação, o SESC de Grussaí recuperou por completa toda rede hoteleira, reabriu os restaurantes, definiu setor de atendimentos médicos, além de ampliar espaço para práticas de esportes e atividades físicas; ainda não há previsão de quando os demais setores estarão liberados.