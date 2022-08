Atos foram definidos em reunião na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/08/2022 18:37

São João da Barra - “Violência contra mulher – Você não está sozinha!”, define a campanha Agosto Lilas programada para São João da Barra (RJ), com atividades nos dias 18 e 24; o tema será fundamentado pela psicóloga Luciane Mina e pela doutora em Sociologia Marusa Silva, dia 18, com início às 14h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A programação contra feminicídios foi definida durante reunião entre representantes da Secretaria de Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e o programa de voluntariado AbrAÇU (responsáveis pela iniciativa), tendo como parceiras as empresas Porto do Açu, Ferroport, GNA e CGA, DOME e NOV.

Estão programadas caminhadas de conscientização e mobilização sobre a violência contra a mulher no Açu e na sede do município, além de rodas de conversa e divulgação de canais de denúncias; o início está previsto para 9h do dia 18.

A etapa do dia 24 será cumprida no centro da cidade, com caminhada saindo às 9h do letreiro turístico “Eu amo SJB”; quanto ao bate-papo, será às 14h, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, os eventos são destinados aos usuários do Cras e do Creas e ao público em geral; as denúncias de violência contra mulher, anônimas ou não, podem ser feitas no Creas da sede do município, telefone (22) 2741-8078, ou através dos disques 100, 180 ou 190.