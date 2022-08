Programa foi iniciado no dia dois de agosto com previsão de encerramento para outubro - Foto Secom/Divulgação

Programa foi iniciado no dia dois de agosto com previsão de encerramento para outubro Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/08/2022 17:50

São João da Barra - Preparação para o mercado de trabalho, despertando o desejo para a busca pelo primeiro emprego é o objetivo do Jovem Alerta, programa desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Barcelos, em São João da Barra (RJ), que está beneficiando 42 jovens de 14 a 22 anos.

Iniciativa da prefeitura, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee-RJ). O curso começou no início de agosto; a intenção é expandir o projeto para as demais unidades do Cras do município, segundo a assistente social do Ciee-RJ, Adriana Caetano.

Adriana explica que as primeiras turmas reúnem jovens das localidades de Barcelos, Roças Velhas, Rua Nova e Vila Abreu; “o projeto prepara os contemplados para diferentes oportunidades do mercado; após a conclusão, todos estarão aptos”, afirma.

“Os jovens poderão ocupar vagas de emprego nos programas de aprendizagem, de estágio ou até mesmo outras que possam surgir nessa faixa etária”, conclui a assistente social. Na opinião da coordenadora do Cras-Barcelos, Sônia Fernandes, o momento é muito marcante.

“Primeiro, pela retomada das atividades presenciais, com a pandemia sob controle; e, depois, pela oportunidade oferecida aos jovens para que eles possam dar o pontapé inicial na busca por um emprego”, acentua Sônia Fernandes, assinalando que nesta primeira etapa do Jovem Alerta foram criadas duas turmas.

“Os encontros acontecem no Cras Barcelos, todas as terças-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h”, informa a coordenadora, ressalvando: “somente aqueles que estejam frequentando o ensino regular ou que tenham concluído o Ensino Médio estão tendo acesso ao projeto, que foi iniciado dia dois de agosto; a previsão de término é para outubro e haverá certificação”.