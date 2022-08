Além de com produtos essenciais para o momento, gestantes recebem um CD com o ensaio - Foto Secom/Divulgação

Além de com produtos essenciais para o momento, gestantes recebem um CD com o ensaio Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/08/2022 13:08

São João da Barra - Desenvolvido desde junho pelas secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e de Comunicação Social (Secom) de São João da Barra (RJ), projeto que visa dar atenção especial mulheres que estejam entre o sétimo e oitavo meses de gestação está tendo desdobramento.

A novidade, segundo a Secom, é que “para eternizar o período de gestação das mulheres assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o governo municipal está presenteando às futuras mães com um ensaio fotográfico.

“Além de kits com fraldas descartáveis e lenços umedecidos, elas ganham um CD com o ensaio e uma foto impressa em porta-retrato”, diz postagem no portal oficial. O secretário de Assistência Social, Marcelo Roger, justifica: “sabemos que muitas gestantes têm o sonho de registrar este momento e por isso implantamos este projeto”.

Na opinião do secretário, além de elevar a autoestima das futuras mamães, é uma recordação para a vida toda”. Outro projeto do governo, por meio da secretaria, é “Agosto Lilas”, que nessa quinta-feira (18), terá caminhadas de conscientização e mobilização sobre a violência contra a mulher no Açu e na Sede do município.

O início está previsto para 9h, com a caminhada saindo do Cras do Açu, aonde, às 14h, acontecerá uma roda de conversa com o tema “Violência contra mulher – Você não está sozinha!”, ministrada pela psicóloga Luciane Mina e pela doutora em Sociologia Marusa Silva.

Já no centro da cidade, o mesmo evento está programado para o dia 24; a caminhada sairá do letreiro turístico “Eu amo SJB” e o bate-papo será no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A secretaria resume que “os eventos são destinados aos usuários do Cras e do Creas e ao público em geral”.