Artesãos aprenderam desde a preparação da escama de peixe até a confecção de flores Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/08/2022 13:52

São João da Barra - A capacitação dos artesãos é a prioridade definida para a categoria, pelo governo de São João da Barra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer; a primeira etapa foi cumprida na última segunda-feira (22), com ensinamento de técnicas de trabalho com escamas de peixes, desde a preparação da matéria-prima, limpeza, tintura e cortes até a confecção de flores.

Está definido que o projeto terá uma série de oficinas e workshops com foco na identidade municipal; a pauta de abertura aconteceu no Centro Cultural Narcisa Amália, ministrada pela artesã Rita Ladeira; ela resume: “desenvolvi a técnica e tive a oportunidade de compartilhar este conhecimento”.

O secretário Edivaldo Machado explica que, o projeto Artesanato de São João da Barra já conta com mais de 150 inscritos; “além da participação em feiras e eventos, o grupo também participa de capacitações promovidas através do projeto”, assinala.

Edivaldo conclui pontuando de forma otimista: “entendemos que é através do conhecimento que vamos empoderar ainda mais nossos artesãos; por isso estamos oferecendo também as oficinas”. A segunda etapa está programada para o próximo dia 29.

O novo workshop será sobre o tema “Agenda 2030 - Conceito e práticas”, durante todo o dia, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), “em setembro, ainda sem datas definidas, haverá workshops sobre motivação, recepção e trabalho em equipe e sobre mesa posta”.

A principal exigência para que o artesão participe das oficinas e workshops é estar inscrito no projeto (o formulário está postado no portal da prefeitura). Na opinião da artesã Mauricéia Teixeira, “as oficinas são uma oportunidade de agregar conhecimento”.