Divulgação do tradicional evento é feita em postagem da Secom no portal da prefeitura Foto Secom/Divulgação

Publicado 22/08/2022 12:53

São João da Barra - Aberta nesse domingo (21), com roda de samba comandada pelo cantor Willis Ferreira e Banda TudoNosso, na Praça São João Batista, a Semana do Folclore e Cultura Popular, em São João da Barra (RJ) continua nesta segunda-feira, com proposta manter vivas as tradições do município.

Promovido pela prefeitura – e organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura – o evento prossegue com contação de lendas, no Palácio Cultural Carlos Martins, com o historiador André Pinto; a programação é aberta ao público e tem como convidados alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), algumas das lendas do roteiro são “O mangue da moça bonita” e “O frei e as moedas de ouro na foz do Rio Paraíba do Sul”; também está incluída a “Lagoa Salgada”, considerada patrimônio ambiental de Pipeiras, quinto distrito.

Para este dia está programado, ainda, workshop de dança afro no Cine Teatro São João, das 16h às 17h, com o instrutor Arthur Lima e participação do músico Luan Pessanha; segundo a secretaria, a dança será ao som do atabaque, instrumento típico da arte e religiosidade afro e indígena.

A Semana do Folclore é uma tradição em São João da Barra e, segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Angélica Rodrigues, “durante a semana, os perfis da prefeitura nas redes sociais vão exibir contos e lendas sanjoanenses”.

Na opinião de Angélica, “trabalhar a cultura popular e o folclore é manter viva a identidade do povo, com suas crenças e sua arte, preservando a diversidade cultural e fortalecendo as manifestações que são nosso patrimônio”.