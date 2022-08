A Agência da Capitania dos Portos já definiu a data da próxima etapa da seleção - Foto Ascom/Divulgação

A Agência da Capitania dos Portos já definiu a data da próxima etapa da seleção Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/08/2022 20:21

São João da Barra – Os 30 candidatos aprovados dentro do número de vagas e os 15 classificados no cadastro de reserva, do processo seletivo para o curso de Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas já estão definidos pela Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ).

A agência faz parte da Marinha do Brasil e o resultado pode ser constatado no portal oficial do governo municipal; a próxima etapa do processo é o Teste de Suficiência Física (TSF), marcado para o dia oito de setembro, às 9h, no Grussaí Praia Clube.

De acordo com os critérios apontados pelo edital do processo seletivo, para a realização do TSF “é necessário apresentar documento de identidade, ficha de inscrição atestado médico, modelo disponível no anexo II ao final da matéria”. O edital prevê ainda que os candidatos terão que levar roupa adequada para natação (sunga ou maiô inteiro). O evento teve inscrições abertas entre 14 de julho e 15 de agosto e contou com 278 candidatos, diz a Assessoria de Comunicação (Ascom).

A divulgação lembra que a prova escrita foi realizada no dia 20, acrescentando: “por determinação da Diretoria de Portos e Costas (DPC), a data para o início do curso, que estava prevista no edital para 12 de setembro, será alterada. A nova data ainda está sendo definida”.