Postagem no portal chama atenção para a atualização de dados do cadastro no sistema Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/08/2022 22:31

São João da Barra - Canal direto das empresas com o governo municipal na busca de candidatos para vagas de emprego, o Balcão de Oportunidades de São João da Barra, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, está convocando candidatos a vagas de trabalho; para tanto, eles precisam estar enquadrados no perfil Jovem Aprendiz.

A medida visa à atualização de dados no Sistema Automatizado de Gestão da Empregabilidade (Sage), ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.

De acordo com os critérios, quem ainda não se inscreveu, mas que preencha os pré-requisitos, também é orientado a realizar o cadastro; o perfil é ter 14 e 24 anos, Ensino Médio completo ou em andamento, domínio em Pacote Office e disponibilidade para trabalhar.

Outra exigência é que o interessado tenha condição de frequentar as aulas do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) completando 20 horas semanais; a secretaria orienta que a atualização ou realização de novo cadastro podem ser feitos de forma online, acessando o link no portal da prefeitura.

O secretário Alexandre Magno Estefan explica que sistema de busca dá prioridade para quem estiver com o cadastro em dia; “isso deixa o candidato com mais chance de ser encontrado pelas empresas”, observa.

Alexandre Magno salienta que pelo menos a cada seis meses o sistema precisará ser visitado pelo candidato e isso vale para todos que buscam uma oportunidade de trabalho; “quem não acessar o sistema nesse prazo fica inelegível para a busca das empresas até que façam essa atualização”, ressalta.