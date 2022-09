Bolas (um total de 600) para futsal, handball e vôlei fazem parte do material adquirido para o projeto - Foto Secom/Divulgação

Bolas (um total de 600) para futsal, handball e vôlei fazem parte do material adquirido para o projeto Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/09/2022 12:33

São João da Barra - Por Meio do projeto Mais Esportes, a Secretaria de Educação e Cultura de São João da Barra (RJ) abre oportunidade aos alunos do Ensino Fundamental em diferentes modalidades esportivas; as inscrições estão abertas e orientações no portal de prefeitura.

A secretária Angélica Rodrigues afirma que o projeto, além dos benefícios da prática esportiva, incentiva o aluno a se dedicar mais aos estudos: “todos sabemos que a prática esportiva traz diversos benefícios, principalmente para a saúde, na melhora da coordenação motora e do raciocínio, sem falar na oportunidade de socialização para nossas crianças”.

Na opinião da secretária, com o Mais Esportes, aliado às atividades desenvolvidas em sala de aula, os alunos terão a oportunidade de passar mais tempo no ambiente escolar; ela acredita que também possa ser o pontapé inicial para a carreira de futuros atletas.

“A participação será acompanhada, concomitantemente, com o desenvolvimento dos alunos nas suas atividades escolares, o bom comportamento e a assiduidade”, pontua Angélica Rodrigues, salientando: “só assim haverá garantia de participação nos futuros campeonatos e benefícios que o projeto irá trazer”.

De acordo com o formato, o Mais Esportes prevê turmas em atletismo, futsal, handball, vôlei e futevôlei (algumas unidades; “alunos de 5º ao 9º ano poderão escolher participar de uma ou várias modalidades”, explica a professora Cíntia Rangel, coordenadora de Educação Física da rede municipal.

“O projeto tem como principal objetivo despertar nos alunos o interesse pela prática esportiva”, reforça a coordenadora, ressaltando: “aliás, nossos alunos gostam muito de praticar esportes; será mais uma oportunidade, dessa vez no contraturno das aulas”. O material adquirido para o início do projeto já está na Secretaria de Educação desde o último dia 29.

“São 600 bolas (200 para futsal, 200 de handball e 200 de vôlei), 600 cones, 600 coletes e apitos”, informa Cíntia Rangel, através de postagem da Secretaria de Comunicação (Secom), assinalando que a equipe que atuará no projeto também já foi definida: serão nove professores que atuam na rede.