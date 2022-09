O Programa é realizado em parceria, mas não tem compromisso de garantir emprego - Foto Secom/Divulgação

O Programa é realizado em parceria, mas não tem compromisso de garantir emprego Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/09/2022 18:56

São João da Barra - Com atenção voltada para capacitação exigida pelo mercado de trabalho e olhar na Gás Natural Açu (GNA) - empresa que está construindo, no Porto do Açu, o maior parque de geração de energia a gás natural da América Latina -, a prefeitura de São João da Barra (RJ) está investindo no Programa de Qualificação Profissional, visando preparar o trabalhador sanjoanense para as oportunidades.

A própria empresa é parceira na iniciativa e a expectativa é de que possa aproveitar parte dos participantes dos cursos de qualificação para atuar como profissionais na construção da UTE GNA II, com proposta de ser a maior e mais eficiente usina a gás natural do Brasil.

A Secretaria de Comunicação (Secom) anuncia que, no total, serão oferecidas 448 vagas em seis cursos gratuitos profissionalizantes; “as inscrições presenciais começam no dia 12 de setembro e vão até 16, das 9h às 17h, nos locais onde serão realizados os cursos”.

Já está definido que, no próximo dia oito, às 19h, a GNA fará uma apresentação sobre o programa no Youtube da GNA; também participarão os parceiros da empresa - e seus parceiros – prefeitura de São João da Barra, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e Instituto Federal Fluminense (IFF).

“A participação no programa não é garantia de emprego”, esclarece a postagem da Secom, detalhando: “os cursos são de Eletricista de Força e Controle, Obras, Controle e Industrial; Montador de Andaimes; Operação de Amarração; Sinalização e Movimentação de Cargas; e Solda Eletrodo Revestido”.

As aulas serão ministradas pela Firjan e pelo IFF/campus SJB em dois turnos (tarde e noite) e as inscrições acontecerão nos mesmos locais onde serão ministradas as aulas - Sabonete (na Subprefeitura), Açu (E. M. Chrisanto Henrique de Souza), Grussaí (E. M. Amaro de Souza Paes), Barcelos (E. M. Elysio de Magalhães) e Mato Escuro (Centro Municipal de Educação Avançada – CMEA).

A Secom ressalta que25% das vagas do II Programa de Qualificação Profissional da GNA serão destinadas, preferencialmente, às mulheres; “todas as pessoas com mais de 18 anos são elegíveis a se candidatar aos cursos, observados alguns pré-requisitos”, conclui. Todos os detalhes estão no portal da prefeitura.