Ação faz parte do Programa de Educação Ambiental e regulamento está no portal da prefeitura - Foto Secom/Divulgação

Publicado 12/09/2022 12:12

São João da Barra - Incentivar a divulgação de mensagens de conscientização ambiental é o objetivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra (RJ), ao promover o 1º Concurso de Reels Ambientais para celebrar o 21 de setembro, Dia da Árvore; o prazo para envio do material começa nesta segunda (12) e vai até 18h do dia 15.

O regulamento está publicado no portal da prefeitura e pontua que serão selecionados 10 reels finalistas que terão seus vídeos publicados no Instagram oficial da Secretaria (@sec.ambientsjb) para votação popular. O primeiro colocado ganhará uma bicicleta; segundo e terceiro colocados serão premiados com Headphones.

A orientação aos interessados é que enviem as propostas para o email edambientalsjb@gmail.com, informando no assunto: 1º Concurso Municipal de Reels Ambientais. “Nosso objetivo é sensibilizar os internautas para mudanças positivas visando alcançar o desenvolvimento sustentável”, explica a secretária Marcela Toledo.

A secretária ressalta que o concurso é uma ação do Programa Municipal de Educação Ambiental, aberto para participantes a partir dos 12 anos que residam no município, exceto funcionários da Secretaria e parentes até o primeiro grau; “a premiação será feita no dia 21, durante a comemoração do Dia da Árvore, no Espaço da Ciência Maria de Lourdes Anunciação, em Atafona”.

Reels são definidos como formatos de vídeos curtos (com duração máxima de 60 segundos), gravados na posição vertical, dentro de um processo que possa combinar áudio, imagens, textos e efeitos visuais; no que se refere às redes sociais, os reels podem ser visualizados nos stories, em aba dedicada ao formato e no feed.