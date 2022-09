Durante o seminário realizado na última sexta-feira, o empoderamento da mulher resumiu o foco - Foto Secom/Divulgação

Durante o seminário realizado na última sexta-feira, o empoderamento da mulher resumiu o foco Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/09/2022 19:08

São João da Barra - “O que precisa ser feito para que tenhamos mais mulheres inseridas na política”? A resposta, duas representantes de São João da Barra (RJ) foram tentar buscar, durante Seminário “Mais Mulheres na Política”, realizado na sexta-feira (02), na sede do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), na cidade do Rio de Janeiro.

Cristiane Riscado (coordenadora municipal de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos), e Janaína Viana (do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) foram as sanjoanenses participantes; “nossa intenção foi entender, para fortalecer ainda mais as políticas públicas voltadas para a classe feminina, principalmente para as mulheres negras”, afirma Cristiane.

O evento abordou “Síntese das lutas das mulheres pela igualdade cidadã”; “Retrato das desigualdades de gênero e raça/etnia no Brasil”; “Presença das mulheres nos partidos políticos: poder, estratégias e práticas”; “Mulheres e política: viés do gênero nas políticas públicas para a igualdade”.

Mais um seminário do gênero está previsto para cinco de outubro, de forma online, e outro (presencial) dia 23 de novembro, também visando inserir mais mulheres neste contexto, sanando desigualdades e incentivando o empoderamento.

Em diversas oportunidades, São João da Barra já se manifestou sobre temas de interesses do público feminino, que é representado no município pela prefeita Carla Caputti. As participações das duas integrantes do governo no seminário realizado pelo Cedim são vistas como “de grande importância para as sanjoanenses”.