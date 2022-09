Bruno tenta o terceiro mandato, acreditando na possibilidade de desenvolver todas as regiões - Foto Divulgação

Publicado 24/09/2022 16:13 | Atualizado 24/09/2022 16:19

São João da Barra - “O desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro passa pelo interior, embora a maior parte dos investimentos e ações seja, historicamente, concentrada na capital e Região Metropolitana”. A opinião do deputado estadual Bruno Dauaire (União Brasil) reforça sua posição, assumida desde o primeiro dia de mandato, em 2015, de lutar por mais investimentos do Governo do Estado para o interior.

O compromisso com a causa pública é herdado do avô, Alberto Dauaire, que foi sete vezes deputado estadual pela região Norte Fluminense, prefeito e três vezes vereador em São João da Barra; o pai, Betinho Dauaire, administrou o município por dois mandatos, de onde continua sendo líder político.

Bruno foi eleito pela primeira vez em 2014, com 35.645 votos, aos 29 anos, representando uma geração de políticos voltados para renovar a composição do Parlamento Estadual; destaca que, desde então, vem se empenhando pelo fortalecimento regional fluminense, com foco estadual.

“É verdade que a maioria da população está na capital e Região Metropolitana, que também precisam de atenção do Estado, porém, meu principal objetivo continua sendo o fortalecimento do interior”, insiste o parlamentar, reforçando: “desde que Cláudio Castro assumiu o governo, esta balança está muito mais equilibrada para nossa região e é isso que queremos manter”.

Na avaliação de Dauaire, o governador tem mostrado que é possível desenvolver todas as regiões do estado: “e é nisso que acreditamos; foram bilhões de reais em obras fundamentais; saber ouvir os deputados é fundamental, porque nós, deputados, estamos na ponta e sabemos o que a população mais precisa”.

Advogado militante, pós-graduado em Administração Pública, casado e pai de duas filhas; durante seis meses foi secretário estadual de Desenvolvimento Social e enumera algumas ações em parcerias com prefeituras, como Restaurante Popular e Café do Trabalhador, em Campos dos Goytacazes; ele cita ainda a implantação do Supera, considerado maior programa de transferência de renda da história do Rio de Janeiro.

“Por meio do Supera RJ, foi ampliada a oferta de refeições no auge da pandemia de Covid-19”, assinala o deputado, para quem o social é fundamental quando se pensa em desenvolvimento: “a fome tem pressa e a crise causada pelo coronavírus tornou essa necessidade ainda mais urgente”, comenta.

Sobre a violência no Estado, o parlamentar afirma que, infelizmente, ajuda a travar o desenvolvimento: “por isso, a segurança pública também é uma das minhas principais bandeiras; conseguimos o retorno de vários policiais militares do interior que estavam servindo na capital, reforçando os efetivos dos batalhões da nossa região”, lembra.

O empenho pela convocação dos aprovados no concurso da Polícia Militar de 2014 e aprovação na Alerj do projeto de lei que exige maior qualificação para os servidores do Degase são também apontados pelo candidato à reeleição.

BrunoDauaire entende que o eleitor está muito mais politizado e exigente: “estou na rua todos os dias e percebo isso; com a facilidade de acesso à internet, o eleitor sabe o que os candidatos estão falando, sabe o que é verdade, o que é mentira e quem realmente já fez alguma coisa pela população”.