Os voluntários passaram parte do dia, sábado, retirando os detritos em área do litoral sanjoanense Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/09/2022 18:22

São João da Barra - Durante duas horas, 150 voluntários recolheram sete toneladas de resíduos, no final da semana, em um trecho de 6 km, entre a Lagoa de Iquipari e o Porto do Açu, no litoral de São João da Barra (RJ); a iniciativa foi da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, por conta do Dia Mundial de Limpeza de Praia (sábado, 17).

A secretária Marcela Toledo explica que "a limpeza de todas as praias do município é realizada por equipes duas vezes por semana, em um trecho que não é frequentado pela população, mas que possui grande importância para o meio ambiente"; ela defende a necessidade de ampliar a conscientização sobre não jogar lixo nas praias.

Marcela Toledo observa que os detritos causam impacto ambiental, com grande prejuízo à fauna e flora: "a Secretaria de Meio Ambiente dará continuidade ao trabalho neste trecho até a praia do Açu com a equipe de limpeza de praia". O projeto de voluntariado AbrAÇU, do Porto do Açu, foi um dos parceiros do mutirão realizado sábado.

Também estiveram engajados na ação o projeto Praia com Vida, desenvolvido por alunos da universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), e supermercados Green Market e SuperBom. Do governo municipal, participaram ainda, voluntários da Secretaria de Comunicação Social, Guarda Civil e Defesa Civil.

Outros envolvidos na limpeza foram: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/12ª Subseção), Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Instituto Federal Fluminense (IFF), Esporte Clube Grussaí, Associação de Kitesurf do Norte Fluminense (AKNF), empresa União Norte, Associação de Moradores do Açu, Projeto Sementes de Amor e Surfe Açu.