A aplicação é feita com base aos critérios estabelecidos com base em idade e doses já aplicadas Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/10/2022 17:23

São João da Barra - Cronograma semanal elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde define continuidade de vacinação contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, em São João da Barra, no Norte do Estado do Rio de Janeiro.

A secretaria orienta que a quarta dose (segundo reforço) é aplicada em pessoas acima de 18 anos; para tanto, é exigido que a pessoa tenha recebido a terceira dose (segundo reforço) da AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses.

Também a aplicação da quinta dose está tendo continuidade, em imunossuprimidos que tenham tomado a quarta dose de AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses; imunossuprimidos entre 12 e 17 recebem a quarta dose, também no intervalo de quatro meses para a terceira dose.

Já no caso da Janssen, imunossuprimidos acima de 18 anos podem receber o terceiro reforço; quanto à terceira dose, está disponível à população acima de 12 anos em geral; adolescente até 17 anos é necessário que tenha recebido a segunda dose da Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses.

A terceira dose para população acima de 18 anos é garantida a quem recebeu a segunda dose de AstraZeneca, Coronavac e Pfizer há mais de quatro meses. Imunossuprimidos acima de 12 anos com a segunda dose ou dose única há mais de dois meses também recebem a terceira dose.

As exigências em geral são as mesmas: os documentos necessários para a vacinação são: comprovante das primeiras doses, documento de identidade e CPF; para imunossuprimidos é exigido documento que comprove a condição. O cronograma pode ser consultado no portal da prefeitura.