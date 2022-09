O Congresso Internacional acontece desde a última quarta-feira, no Centro de Convenções Frei Caneca - Foto Divulgação

Publicado 30/09/2022 15:00

São João da Barra - As maiores empresas do ramo de controle de pragas urbanas estão participando do Congresso Internacional de Controle de Vetores e Pragas (ExpoPrag), no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento é o maior da América Latina no gênero.

O diretor do Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) de São João da Barra (RJ), Marcos Machado, e o supervisor, Matheus Moreira, representam o município, em busca de mais experiências para tratar do assunto.

Reunindo mais de 50 expositores e um público estimado de três mil pessoas, desde quarta-feira (28), o Congresso acontece simultaneamente com a Feira Internacional de Produtos e Serviços para Controle de Pragas; o encerramento será encerrado nesta sexta-feira (30).

A programação conta com palestras e minicursos ministrados por especialistas brasileiros e estrangeiros. Marcos Machado explica que o objetivo do governo sanjoanense no congresso é buscar atualização nos métodos de controle de pragas urbanas.

Outra proposta apontada pelo diretor do NCZ é conhecer os insumos mais eficazes que existem hoje no mercado, “para que possam ser colocadas em prática as melhores técnicas de controle de pragas urbanas e dar respostas mais rápidas e eficientes”.



