Durante palestras, guardas municipais abordam vários temas com focos em segurança no trânsito Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/09/2022 14:29

São João da Barra – A conscientização social sobre os cuidados básicos para todos os motoristas e pedestres é desenvolvida em São João da Barra (RJ), por meio de ações programadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública; a iniciativa acontece anualmente, com maior intensidade no mês de setembro.

O movimento faz parte da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro, mas que no município, geralmente, vai além do período oficial, especialmente em finais de semana, com a Guarda Municipal Municipal (GCM) atuando em pontos estratégicos.

A necessidade de se evitar riscos também a pedestres e ciclistas no trânsito é outro foco das ações, direcionadas também a estudantes nas escolas; uma delas aconteceu na última segunda-feira (26), com palestra ministrada pela Guarda Civil, para alunas do Educandário Santa Cecília.

As atividades aconteceram em dois períodos (de manhã e à tarde), quando o agente da GCM, Maurício Monteiro, pregou inúmeras orientações; ele teve apoios das guardas Karine Rodrigues de Sousa Camilo e Priscila da Silva Salvador, do grupamento feminino.

Um dos pontos abordados foi o papel da Guarda Municipal, além de temas como uso da faixa de pedestres e sinalização de trânsito: “nossa intenção é mostrar que a GCM está presente para ajudar as pessoas com orientações sobre o trânsito e prevenção de acidentes”, destaca Maurício Monteiro.