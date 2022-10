Bruno Dauaire foi reeleito para o terceiro mandato e defende que haja mais união da bancada fluminense - Foto Portal Viu/Divulgação

Bruno Dauaire foi reeleito para o terceiro mandato e defende que haja mais união da bancada fluminense Foto Portal Viu/Divulgação

Publicado 10/10/2022 16:54

São João da Barra – A votação histórica de Bruno Dauaire (União Brasil) em Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense é avaliada como resultado do apoio que o deputado estadual recebeu do prefeito do município, Wladimir Garotinho: foram 47.542 votos, de um total de 68.455 em todo o Estado do Rio de Janeiro.

De uma bancada de 70 parlamentares, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), 17 não conseguiram “renovar” contratos para os próximos quatro anos – dois terços se reelegeram e entre eles, Bruno Dauaire vai assumir o terceiro mandato, consagrado com 0,79% dos votos válidos: “eu tinha a consciência da importância do trabalho que realizei”, sintetiza o parlamentar.

Bruno considera satisfatório o resultado geral das eleições para o Norte/Noroeste Fluminense, ressaltando a expressiva votação do governador Cláudio Castro e os cinco estaduais eleitos; mas lamenta a eleição de apenas um federal, Murilo Gouvêa, de Itaperuna: “isto aumenta ainda mais nossa responsabilidade na Alerj”, admite, em entrevista a O Dia publicada a seguir.

O Dia - Como o deputado avalia o resultado das eleições para o Norte/Noroeste Fluminense?

Bruno Dauaire - Muito positivo. A vitória do governador Claudio Castro foi um reconhecimento da população pela excelência do trabalho que ele vem realizando; os vários deputados estaduais eleitos pelas duas regiões irão fortalecer a representatividade do interior; tem tudo para dar certo e avançarmos mais, trazendo mais melhorias e equipamentos para o interior.

OD - A região perdeu representatividade no Congresso Nacional; até que ponto isto aumenta a responsabilidade dos deputados estaduais fluminenses?

BD - A nossa responsabilidade é ampliarmos as parcerias com os deputados federais que conquistaram votos na nossa região para que eles direcionem emendas parlamentares, dinheiro novo para que os prefeitos possam aumentar o grau de investimento e ajudar a melhorar a vida da população. A eleição acabou, mas o trabalho continua porque essa é a nossa obrigação.

OD – Avalia-se que, mais do que nunca, a união dos deputados estaduais da região será fundamental no contexto do interesse público; você vê possibilidade?

BD - Não só acredito nisso, como serei um incentivador dessa união; esse tem sido o meu comportamento nos dois mandatos de deputado e enquanto secretário de estado; buscar a união é uma forma inteligente, tenho um bom relacionamento com todos os deputados dessa Casa e estarei à disposição para colaborar nessa união da bancada do interior em defesa da população.

OD - No geral, o resultado das urnas está de acordo com o que você imaginava?

BD - Na eleição majoritária para governador eu esperava esse excelente resultado, porque Claudio Castro, com as suas ações e a sua forma de conduzir a política, ganhou a confiança e o coração do povo; em uma eleição proporcional como é a de deputado estadual, a nossa imaginação navega em muitas variáveis; mo meu caso, eu tinha a consciência da importância do trabalho que realizei no campo social e em defesa das mulheres vítimas de violência, mas, sinceramente, não imaginava que essas e outras bandeiras importantes que abracei em defesa da população poderiam refletir eleitoralmente ao ponto de me dar quase 70 mil votos, ampliar a minha representação na Região dos Lagos, Norte e Noroeste e, com apoio do prefeito Wladimir, me tornar o deputado estadual mais votado da história em Campos. Só tenho a agradecer a Deus e continuar trabalhando para retribuir a população essa imensa votação.