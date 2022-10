Detalhes podem ser obtidos no portal da prefeitura, que chama atenção para a realização do evento - Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/10/2022 20:11

São João da Barra - Questões de gênero e sexualidade estão resumidas em “O Direito de Ser”, tema de Seminário que acontecerá na próxima terça-feira (25), das 8h30 às 16h30, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São João da Barra (RJ); as inscrições foram encerradas nesta sexta-feira (21).

Destinado a gestores e equipes técnicas das secretarias municipais de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos, o evento disponibiliza 170 vagas para os promotores.

Os palestrantes serão o advogado Rudá Ramos, o assistente social Paulo Santos Júnior e a coordenadora do Ambulatório Municipal de Saúde Mental, Ruani Machado. A sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais fica na Rua João Patrício Delfim Pereira, nº 1, próximo à Rodoviária Dr. Fernando Hélio Pinheiro.