Uma das regiões mais afetadas nos períodos de ressaca em São João da Barra é no pontal de Atafona - Foto Defesa Civil/Divulgação

Uma das regiões mais afetadas nos períodos de ressaca em São João da Barra é no pontal de Atafona Foto Defesa Civil/Divulgação

Publicado 31/10/2022 15:35

São João da Barra - A Marinha do Brasil atualizou as condições para ressaca do mar em diversas regiões do país, entre às quais a Sudeste, com foco no interior do Estado do Rio de Janeiro; está registrado que, desta segunda-feira (31) até a próxima quarta-feira (dois de novembro) terão ondas entre 2,5 e 3,0 metros de altura na costa de São João da Barra.

A Secretaria da Defesa Civil do município diz, em postagem no portal da prefeitura, que está atenta, principalmente porque também há previsões de ventos de até 74 km/h, podendo toda a extensão entre Arraial do Cabo, na Região dos Lagos Fluminense, a Vitória, no Espírito Santo, até essa terça-feira, com expectativas de reflexos fortes nas praias sanjoanenses.

A recomendação da Defesa Civil aos pescadores é que evitem entrar com as embarcações ao mar durante este período; também há orientação a quem estiver nas ruas em caso de rajada de ventos, não procurar abrigo embaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas.

“Veículos não devem estacionar nas proximidades das torres de transmissão e placas de propaganda”, acentua a nota. A Secretaria de Segurança Pública reforça o alerta e coloca à disposição para emergência os números da Defesa Civil: (22) 2741-1190 e (22) 99915-3153 (ligações e whatsapp).

Geralmente, principalmente nesta época do ano, o Sudeste brasileiro enfrenta esse tipo de fenômeno, com ressacas que afetam fortemente o litoral do Estado do Rio de Janeiro; no caso do município de São João da Barra a praia mais afetada é Atafona, onde o mar tem avançado cada vez mais.

De acordo com climatologistas, a ressaca acontece através de um fenômeno em que o forte movimento das ondas sobre elas mesmas resulta da agitação do mar; as rajadas de vento elevam o nível do oceano provocando a chegada de ondas violentas à costa.