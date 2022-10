A vacinação continua tanto para adultos, quanto adolescentes e crianças nos pontos divulgados no portal Foto Secom - Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:10

São João da Barra – Mesmo com o quadro da pandemia de Covid-19 sob controle no município, a Secretaria de Saúde de São João da Barra não recua na programação de imunização; continua sendo disponibilizada vacina para adultos, adolescentes e crianças de três a 11 anos.

O atendimento acontece das 9h às 12h seguindo o cronograma semanal postado no portal da prefeitura; no caso da quarta dose (segundo reforço) é aplicada em pessoas acima de 18 anos que tenha recebido a terceira dose (segundo reforço) da AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses.

Também é mantida a quinta dose em imunossuprimidos que tenham tomado a quarta dose de AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses; o mesmo público-alvo que tenha entre 12 e 17 recebe a quarta dose no intervalo de quatro meses para a terceira dose.

“No caso da Janssen, imunossuprimidos acima de 18 anos recebem o terceiro reforço; a terceira dose está disponível à população acima de 12 anos em geral”, informa a secretaria, pontuando: “para adolescentes até 17 anos é necessário ter recebido a segunda dose da Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses”.

Outro ponto ressaltado é que “a terceira dose na população acima de 18 anos é para quem recebeu a segunda dose de AstraZeneca, Coronavac e Pfizer há mais de quatro meses. Imunossuprimidos acima de 12 anos com a segunda dose ou dose única há mais de dois meses também recebem a terceira dose”.

Quanto às crianças de três a 11 anos, a secretaria orienta: “caso os pais não possam acompanhar, devem preencher uma declaração de próprio punho autorizando outra pessoa maior de idade (irmão, vizinho, avô ou avó) a acompanhá-la na vacinação.