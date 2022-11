Organização é do Motoclube Sobreviventes do Apocalipse, em parceria com o governo municipal - Foto Ilustração/Secom

Organização é do Motoclube Sobreviventes do Apocalipse, em parceria com o governo municipal Foto Ilustração/Secom

Publicado 04/11/2022 21:06

São João da Barra – Motociclistas de vários estados brasileiros “invadiram” o Balneário de Atafona, em São João da Barra (RJ), nesta sexta-feira (04), por conta do 12º Encontro da categoria; os motores já estão acionados e o som metaleiro está por conta da banda Zero 22 e da Blues Band Vidro.

A avaliação geral de participantes somente deverá ser apresentada domingo, após o encerramento, mas a previsão é de que cerca de 500 motociclistas de 75 motoclubes de diversos estados estejam envolvidos no evento; a organização é do Motoclube Sobreviventes do Apocalipse, em parceria com o governo municipal.

O Encontro tem apoio dos motoclubes Pantera Indomável e Independente da Estrada, ambos de Campos dos Goytacazes; para esse sábado (05) a programação começa efetivamente às 15h, com a banda Código Inválido; a partir das 18h o som fica por conta do Segredo de Estado.

Na sequência, às 20h, assume o espaço a equipe Louro Jhow Moto Show, com acrobacias em moto e bike; Drenna Rock encerra a noite, com show às 22h; haverá ainda batizado de integrantes do Sobreviventes do Apocalipse e do novo motoclube do município, Ceifeiros do Caos.

Também está programada homenagem a Osvaldo Assis Ribeiro (Vavá), mais antigo integrante do Sobrevivente do Apocalipse; já no domingo (06), às 13h, a banda Produto de Rock abre os trabalhos, com previsão de encerramento à noite.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), durante a programação será disponibilizado para os participantes toda estrutura do Balneário, composta por área de camping, banheiros e churrasqueiras; “todos os dias serão servidos café da manhã para os motociclistas e almoço no sábado”, resume.