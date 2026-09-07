Daniel Damasceno explica que o principal fator para a mudança foi a preservação da saúde das crianças de pouca idade - Foto Reprodução/Secom

Daniel Damasceno explica que o principal fator para a mudança foi a preservação da saúde das crianças de pouca idade Foto Reprodução/Secom

Publicado 07/09/2026 17:40 | Atualizado 07/09/2026 17:40

São João da Barra - A instabilidade climática que atingiu o interior do Estado do Rio nesta segunda-feira (7), provocou o adiamento e o cancelamento de diversas programações cívicas na região Norte, mobilizando prefeituras e órgãos de Defesa Civil. É o caso de São João da Barra, que transferiu os desfiles para o dia 15 de novembro.

Sob a influência de uma frente fria que trouxe chuva e ventos moderados para o litoral e o interior do estado, os municípios ribeirinhos e costeiros precisaram rever o cronograma de suas festividades para garantir a segurança da população. Em São João da Barra, o tradicional Desfile Cívico-Militar foi adiado como uma medida estritamente preventiva.

O secretário de Educação, Daniel Damasceno, explica que o governo municipal tomou a decisão com foco no bem-estar dos participantes, considerando que o evento reúne anualmente milhares de pessoas em estruturas abertas: “O adiamento foi realmente necessário e será realizado no dia 15 de novembro, data da Proclamação da República”.

O secretário ratifica que o principal fator para a mudança foi a preservação da saúde das crianças de pouca idade, que compõem grande parte das alas escolares e teriam de enfrentar longos períodos de concentração e caminhada sob o risco iminente de chuva forte. “Para assegurar que a celebração ocorra com o brilho e o conforto necessários, a solenidade foi transferida de forma definitiva”.

O cenário de cautela se repetiu em outras cidades da região que também sofreram com a virada no tempo. Municípios vizinhos como Quissamã e Bom Jesus do Itabapoana cancelaram seus desfiles oficiais após monitoramentos meteorológicos apontarem acumulados significativos de chuva para o feriado nacional.

As gestões públicas ressaltam que a exposição de estudantes, servidores e do público em geral a situações de desconforto térmico e precipitação inviabilizaria a organização logística e a segurança viária dos eventos. A Defesa Civil Regional segue monitorando as encostas e as áreas de escoamento, orientando os moradores a ficarem atentos aos alertas emitidos via SMS nos próximos dias.