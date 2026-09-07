Daniel Damasceno explica que o principal fator para a mudança foi a preservação da saúde das crianças de pouca idade Foto Reprodução/Secom
Clima instável gera alterações em atos pela Independência
Desfiles cívicos foram cancelados em alguns municípios do interior fluminense; São João da Barra vai realizar dia 15 de novembro
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Carnaval da Família mistura rivalidade, tradição e brilho
Município do Norte Fluminense se consolida como a "Melhor Folia" do interior do Estado do Rio de Janeiro, com desfiles históricos
Porto do Açu realiza primeira importação de enxofre
Marca totaliza 1500 toneladas dos Estados Unidos, via Minas Port, para mercado interno; insumo é usado em fertilizantes
Expocampismo põe SJB no tabuleiro do turismo sustentável
Encontro de motorhomes injeta capital no comércio local e consolida a região como rota estratégica para o caravanismo sul-americano
Governo municipal libera verba para o Carnaval de SJB
Metade da subvenção foi antecipada sexta-feira, para que as agremiações tenham maior tempo na execução dos trabalhos
Mar "faz o que bem entende" no litoral Norte Fluminense
Na linha de frente do Oceano Atlântico, o mar avança, colocando Campos, São João da Barra e São Francisco de prontidão.
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