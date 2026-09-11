No acumulado até julho, São João da Barra aparece com 4.882 admissões frente a 3.627 desligamentos - Foto Secom/Reprodução

No acumulado até julho, São João da Barra aparece com 4.882 admissões frente a 3.627 desligamentos Foto Secom/Reprodução

Publicado 11/09/2026 18:46

São João da Barra se consolida na terceira posição no ranking do Norte do Estado do Rio de Janeiro, figurando entre os 15 maiores índices estaduais de geração de postos formais. No acumulado de 2026, com dados computados até julho, o município atingiu um saldo positivo de 1.255 novos empregos formais.

Baseado no painel de Indicadores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município aparece com 4.882 admissões frente a 3.627 desligamentos no período, elevando o estoque total de trabalhadores com carteira assinada para 19.019 profissionais ativos.

De acordo com as avaliações oficiais, a expansão dos indicadores é reflexo direto das políticas públicas integradas voltadas para o mercado de trabalho. Só o Balcão de Oportunidades, braço da Superintendência de Trabalho e Renda, já realizou 1.528 atendimentos presenciais e fez o encaminhamento de 1.124 currículos para processos seletivos.

Trata-se de um programa que atua hoje em parceria direta com 40 empresas locais e regionais. Também a busca por capacitação gratuita registrou alta significativa. A prefeitura contabilizou 1.427 inscrições nos nove cursos profissionalizantes disponibilizados pela gestão municipal.

Já para além do atendimento físico, os canais digitais dedicados à área de Trabalho e Renda registraram 48.137 acessos, originados de 22.299 visitantes únicos. "São resultados que refletem um cenário de fortalecimento do mercado de trabalho no município, com mais oportunidades de desenvolvimento para os cidadãos", comenta a prefeita Carla Caputi.

FORÇA DO PORTO - No contexto geral, o Porto do Açu, na condição de impulsionador do desenvolvimento regional, está colocado como fator determinante para a posição de destaque de São João da Barra no mercado de trabalho. O complexo não apenas contribui, mas sustenta a dinâmica econômica que permite ao município competir com grandes polos da região.

Para se ter uma ideia, o porto gera cerca de sete mil empregos diretos e mais de 30 mil vagas indiretas na região. Um compromisso central do complexo é a absorção da mão de obra regional – aproximadamente 70% dos trabalhadores contratados pelas empresas instaladas são moradores de São João da Barra e da vizinha Campos dos Goytacazes.

A expansão de setores como óleo e gás, mineração e, mais recentemente, a transição energética (projetos de hidrogênio verde, energia eólica e solar) no porto atrai dezenas de empresas subsidiárias. Define aí um “efeito dominó” que gera o volume massivo de admissões registrado no Caged.

Outra observação significativa é que o sucesso de ferramentas públicas municipais, como o Balcão de Oportunidades, está diretamente ligado ao complexo portuário, já que muitas das 40 empresas parceiras do município têm ligação com o porto, inclusive absorvendo público do Jovem Aprendiz.