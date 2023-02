Flagrante de grupo armado explodindo a agencia da Caixa Econômica, no Centro, pela segunda vez, em menos de um mês - Reprodução

Publicado 02/02/2023 21:07 | Atualizado 02/02/2023 22:07

O Sistema Integrado de Monitoramento por câmeras instalado pela Prefeitura de São João de Meriti em pontos estratégicos da cidade para ajudar no combate à violência tem dado suporte à polícia em casos como o da manhã desta quinta-feira (2).



Um grupo armado explodiu a agência da Caixa Econômica Federal, no Centro, pela segunda vez, em menos de um mês. O impacto da explosão atingiu o térreo e o primeiro pavimento da agência, que teve vidros e paredes destruídas.



Tanto no dia 9 de janeiro, quanto agora, as imagens, que já estão com a polícia, são decisivas para ajudar a identificar e prender os criminosos. Não há informações se os envolvidos conseguiram levar dinheiro ou algum bem material.



Segundo informações da PM, o policiamento foi reforçado no entorno.



Sistema Integrado de Monitoramento Meriti



Em dezembro do ano passado, o prefeito de São João de Meriti, Dr. João, inaugurou o equipamento que conta com 90 câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade e funciona em parceria com a Polícia Militar.



A Secretaria de Ordem Pública do município treinou os agentes para trabalhar com o sistema e as imagens têm ajudado na prevenção e na elucidação de crimes como roubos de automóveis, homicídios, assaltos e explosões de agências.



O monitoramento também auxilia o policiamento ostensivo e investigações das polícias civil e federal. Além da segurança pública, as imagens facilitam o trabalho de outros agentes, como os da Defesa Civil.

