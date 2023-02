Governo do Estado entrega novas ambulâncias a municípios do Rio - Divulgação

Governo do Estado entrega novas ambulâncias a municípios do Rio Divulgação

Publicado 27/02/2023 21:40

São João de Meriti receberá novas ambulâncias para ampliar os atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os veículos, que fazem parte do projeto SAMU 100% RJ, do governo do estado, contam com equipamentos modernos e tecnologia de ponta para garantir um atendimento mais rápido e eficiente.

O projeto Samu 100% RJ foi iniciado em janeiro deste ano com a entrega de 60 ambulâncias para a cidade do Rio de Janeiro. O investimento para renovar e ampliar a frota foi de R$ 87,4 milhões. No total, serão 249 veículos.

Segundo a pasta, o SAMU do município, que faz um trabalho de referência, terá novas ambulâncias para dar assistência ao atendimento de urgência e emergência na cidade e na Baixada Fluminense como um todo.

A solenidade acontecerá nesta terça-feira, 28/2, às 9h, e contará com a participação do governador Cláudio Castro, do secretário de Estado de Saúde Dr. Luizinho e do prefeito Dr. João.

Serviço: Entrega da nova frota de ambulâncias do SAMU para São João de Meriti

Dia: 28/2

Horário: 9h

Local: Em frente à Prefeitura, Av. Presidente Lincoln, nº 899 - Prefeitura de São João de Meriti, Jardim Meriti.