A solenidade contou com a participação do governador Cláudio Castro, do secretário de Estado de Saúde Dr. Luizinho, do prefeito Dr. João, deputado estadual Valdecy da Saúde, entre outras autoridades - Divulgação

Publicado 28/02/2023 14:07 | Atualizado 28/02/2023 18:42

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em São João de Meriti na manhã desta terça-feira (28), para entregar seis novas ambulâncias à Secretaria Municipal de Saúde, renovando a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Os veículos, que fazem parte do projeto Samu 100% RJ, contam com equipamentos modernos e tecnologia de ponta para garantir atendimento rápido e eficiente aos que precisam.



“Estamos proporcionando mais saúde e qualidade de vida para os moradores da cidade. Isso é compromisso público. Estamos trabalhando para que essas ambulâncias possam diminuir o tempo de salvamento, chegando mais rápido até as pessoas que precisam de atendimento de emergência e permitindo que o paciente já seja atendido enquanto segue para o hospital”, discursou Castro.

Sem medir esforços para buscar o melhor para Meriti, o deputado estadual Valdecy da Saúde acredita que a chegada dos novos equipamentos é um divisor de águas na vida da população. “As pessoas terão uma chance muito maior de sobreviver a qualquer tipo de problema que elas venham passar. Essa conquista é apenas uma gotinha no oceano. Através da união de forças, estamos conseguindo transformar a vida do povo de São João de Meriti. Agradeço ao Cláudio Castro, a Câmara Municipal de Meriti e ao Dr. João por mais uma conquista”, declarou.



O SAMU-RJ já registrou, apenas em 2023, 16.027 atendimentos. Em 2022, foram, em média, 502 atendimentos por dia.

“Nossa cidade vive um momento impar na sua história política e administrativa. Em relação ao Samu, quando assumimos o governo, só existia duas ambulâncias funcionado. Hoje temos 23 ambulâncias atendendo a população de Meriti e da Baixada Fluminense. Agradeço ao governador Cláudio Castro, pois nossa cidade só cresceu com seus investimentos. Nossa SAMU é referência não só para o município, mas para todo o estado”, declarou Dr. João.

O secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho comentou os investimentos feitos pela Secretaria de Estado de Saúde para melhorar o atendimento à população no município e em toda a Baixada Fluminense.



"Hoje também estamos anunciando o cofinanciamento do Centro de Imagens de São João de Meriti. Esperamos que esse projeto, junto com as seis ambulâncias do Samu 100% RJ, siga auxiliando no atendimento à população e possa ajudar a salvar milhares de vidas no município", disse.



O investimento feito pelo governo do estado para o Samu 100% RJ é de R$ 87,4 milhões. No total, serão 249 veículos para os 92 municípios.