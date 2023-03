Equipes do 21º BPM atuaram no Buraco Quente, Bacia do Éden e Dick, em São João de Meriti - Divulgação/ PMERJ

Publicado 28/02/2023 19:55

O 21º BPM, apoiado pela equipe de demolição 3º CPA, realizou a remoção de diversas barricadas nas comunidades Buraco Quente e Bacia do Éden, em São João de Meriti, na #Baixada Fluminense.



Segundo os agentes, o intuito da ação é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.



Posteriormente, os agentes trabalharam na Comunidade do Dick. 11 toneladas de barricadas foram retiradas em oito ruas da região.