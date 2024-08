Meriti segue com campanha de vacinação contra covid-19 - Edgar Maciel

Publicado 27/08/2024 18:17 | Atualizado 27/08/2024 18:51

São João de Meriti – A Secretaria de Saúde de São João de Meriti distribui, nesta semana, doses da vacina Covid-19 monovalente destinada a variante mais recente do vírus: a ômicron XBB. Diversos pontos aplicam as vacinas de segunda a sexta-feira: 8h às 15h.

No ato da imunização é necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável.



A pasta reforça que mesmo quem não é vacinado pode iniciar o esquema primário de vacinação.



O esquema de vacinação da XBB para crianças de 6 meses a 4 anos vai ser de três doses com intervalo de quatro semanas, da primeira para a segunda, e intervalo de oito semanas da D2 para D3. Pessoas com mais de 60 anos devem receber apenas uma dose de reforço.



Crianças de 5 anos a 11 anos e 29 dias vai ser de duas doses com intervalo de quatro semanas, da primeira para a segunda. Quem tiver mais de 12 anos, além do público prioritário, receberá as coordenadas no ato da imunização.



Veja os locais de vacinação:



Vila Tiradentes

Aníbal Viriato

Paroquia Nossa Senhora da Gloria

Vila São João

Vila Norma