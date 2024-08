Detran-RJ interdita ferro-velho em São João de Meriti - Alexandre Simonini/Detran

Publicado 29/08/2024 19:57

São João de Meriti – Um ferro-velho que funcionava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi interditado por agentes da Operação Desmonte, do Governo do Estado. O estabelecimento vendia peças de veículos sem nota fiscal para comprovar a procedência e operava sem credenciamento no Detran.RJ.

Segundo o Departamento, o local já havia sido fechado pela força-tarefa do Governo do Estado, em junho deste ano, por apresentar diversas irregularidades. Ainda assim, o estabelecimento voltou a funcionar com novo proprietário, mas sem estar credenciado no Detran.



Em um ano, foram interditados 54 ferros-velhos, com cerca de 900 toneladas de sucatas apreendidas e encaminhadas para destruição.



A força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran.RJ, tem a participação das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria estadual de Fazenda.



O Detran orienta os proprietários a pesquisar na aba do Desmonte no site do departamento sobre como regularizar seus estabelecimentos.