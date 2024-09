Léo Vieira, candidato do Republicanos à prefeitura de São João de Meriti - Divulgação

São João de Meriti – Melhorar a situação na área da Saúde, aprimorar a gestão escolar com qualificação especializada, além da criação de uma moeda social, estão entre as propostas do candidato a prefeito de Meriti, Léo Vieira (Republicanos). O representante é o primeiro entrevistado na série de entrevistas com os bem colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura da cidade da Baixada Fluminense.



Léo Vieira nasceu, cresceu e vive em São João de Meriti. É filho de Jairton Mendes e Lúcia Helena Vieira Mendes, um casal que deu muito amor e mostrou ao seu filho o caminho do bem. Léo Vieira tem três irmãos e estudou no 8 de Julho, no Levy Miranda e no tradicional Colégio Estadual Professor Murilo Braga. Casado com Andrea, tem dois filhos: Leozinho e Alice.



O candidato conversou com o Dia São João de Meriti e apresentou ideias e propostas para os próximos quatro anos, caso seja eleito pelo povo.

O Dia - Seu histórico na política é grande. Melhorias, recursos municipais e investimentos não faltam. No que a população pode acreditar para um futuro libertador?



Léo Vieira – “Realmente não faltam recursos, mas certamente não estão sendo destinados para o objetivo final que é atender aos meritienses em suas necessidades mais básicas. Basta ver as inúmeras matérias que outros veículos de comunicação têm mostrado quase que toda semana sobre as obras de fachada da cidade. Estou em meu segundo mandato como Deputado Estadual e meu irmão, Luciano Vieira, é Deputado Federal. Tenho interlocução excelente com os principais líderes do estado e do País, o suficiente para, além de organizar a administração da cidade com seriedade, competência e honestidade, com projetos sérios e que visem verdadeiramente o bem estar da população, trazer recursos que vão melhorar a vida de todos os meritienses”.



O Dia - Por diversas vezes, o senhor falou que a cidade está à mercê de um governo falido e sem entregas dignas. Cite melhorias que poderiam ser feitas na cidade e que, de fato, levaria mais dignidade para o povo meritiense?



Léo Vieira – “Não vamos inventar. Só vamos organizar a colocar para funcionar os equipamentos públicos que estão fechados desde as administrações anteriores. A quase 8 anos, por exemplo, não nasce uma criança em hospital público na cidade. Os moradores da cidade precisam que as coisas básicas funcionem. Eu vou colocar o sistema de saúde para funcionar. Abrir e permanecer aberto durante todo o meu mandato.



Nós vamos criar nossa moeda social, o Buriti, para atender os que mais necessitam. Um valor que será depositado todo o mês para que os moradores gastem exclusivamente em nosso comércio local gerando emprego e renda.



Vamos inserir a tarifa zero em nosso ônibus municipais, o Amarelinho. Tudo isso já funciona em outras cidades e vai funcionar aqui na minha cidade também”.



O Dia - Segurança Pública: a falta de segurança nas ruas de São João de Meriti é um fator questionado e reivindicado. No seu plano de governo, quais suas propostas para combater a violência?



Léo Vieira – “Há mais de dez anos, a legislação já reconhece o importante papel que o município pode exercer no combate a violência e a criminalidade. Hoje uma vizinha não pode sequer ficar na calçada com a sua outra vizinha porque a sensação de insegurança é imensa na cidade. Na minha gestão são várias as ações que vou realizar, respeitando a parte que cabe ao município, a parte que cabe ao estado e a parte que cabe a união. Por isso, uma de nossas primeiras ações é instalar o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública. Um fórum sobre as políticas de segurança de São João de Meriti. Vou criar, também, o Programa Meriti Seguro para assegurar o direito de ir e vir da população com a implantação de Centro de Comando Operacional, integrando as polícias militar, civil e rodoviárias. Vamos instalar câmeras de monitoramento por toda a cidade integradas aos sistemas de segurança pública estadual e federal, bem como a ampliação do efetivo policial por meio do PROEIS”.



O Dia - De todo seu histórico na política, qual feito ou projeto você considera sua conquista mais significativa na carreira?



Léo Vieira – “Eu sempre repito que um político precisa ser reconhecido não pela quantidade de projetos que realiza mas, sim, pela qualidade dos serviços prestados para atender cada vez mais pessoas. É preciso ter coerência na atuação política.

Políticos geralmente fazem obras de superfície, como asfaltos. Eu fiz a drenagem dos rios da cidade porque sei o quanto os moradores sofrem com isso. Aumentei o efetivo do batalha de polícia da cidade. Eu trouxe o restaurante popular da cidade que foi, inclusive, publicado no diário oficial. Destinei 12 milhões de Reais para o PAM Meriti e que, infelizmente, não foi aberto até hoje. O meu projeto mais importante é que, em todos esses anos como político, pude servir de forma eficiente e transparente nos projetos em que eu estava dedicado naquele momento”.

O Dia - Como deputado estadual, acredita que terá mais voz para trazer recursos para a cidade?



Léo Vieira – “Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu faço a política da convergência, da transparência e da seriedade. Temos excelente relacionamento com as prefeituras vizinhas, com lideranças estaduais e federais que estão verdadeiramente comprometidas em fazer o melhor para a população. Além disso, o meu irmão, Luciano Vieira que é deputado federal irá nos ajudar lá em Brasília”.



O Dia - Educação. Quais são suas propostas para acabar com a evasão escolar e melhorar o ensino municipal?



Léo Vieira – “A nossa candidatura considera que a mudança na educação é urgente. Trata-se de salvar nossas crianças dando a elas as condições de ocupar os espaços no mercado de trabalho, no ensino superior e na vida como cidadãos plenos. Entre as nossas propostas, vamos criar o Programa Merenda Nota 10, que visara oferecer uma alimentação escolar de alta qualidade nutricional com cardápio aprimorado. Também entregaremos o kit de uniforme e material escolar a todos os estudantes da Rede Pública Municipal de ensino no início do ano. E além de assegurar que o corpo docente e discente das nossas escolas sejam realmente valorizados. Vamos criar 18 novas creches, mais que dobrando o número existente. E como nossas crianças precisam ter paz nas escolhas, vamos implementar o Programa Escola Segura, que vai estabelecer, juntamente com a comunidade escolar, um conjunto de normas e protocolos de segurança com a participação de agentes de segurança do município”.



O Dia - Saúde. A rede municipal de saúde é bastante questionada por você: UPAs que só são inauguradas perto de eleições, o Hospital Municipal que está fechado, a maternidade fechada que tira o direito de meritienses nascerem na cidade. O que pretende fazer para melhorar?



Léo Vieira – “A situação do Setor Saúde em Meriti e de extrema gravidade e urgência. No município que possui a 3ª maior densidade demográfica do Brasil e uma das maiores da América Latina, a oferta de equipamentos públicos de saúde mostra-se largamente insuficiente. Além dos problemas de oferta, a saúde em São João sofre com o descaso da atual administração municipal que manteve inexplicavelmente fechadas varias unidades durante todos os dois mandatos. O atual prefeito que, alias, por ser medico, nutriu nos eleitores e cidadãos meritienses a expectativa de que teria maior sensibilidade para a área da saúde. Puro engano.

Eu, em minha eleição, caso ocorra, vou reabrir o PAM Meriti, de forma permanente, com emergência 24h e realização de cirurgias eletivas de pequena e média complexidade. Reabertura da Maternidade do Morrinho, de forma permanente, com realização de acompanhamento pre-natal, realização no local de exames laboratoriais, exames de imagem, partos de pequena e média complexidade e a implementação do Programa Cegonha Meritiense com distribuições de enxovais as mamães. Compromisso de funcionamento 24 horas das upas durante todo o governo”.



O Dia - Como morador de São João de Meriti, você sente orgulho de ser cidadão? O que poderia melhorar?



Léo Vieira – “Eu tenho muito orgulho de morar em São João de Meriti. Desde cedo eu aprendi o valor do trabalho. Eu vendia salgadinhos no trabalho do meu pai. Voltava e estudava para proporcionar uma vida melhor para a nossa família. Fui camelô e depois consegui montar minha loja de vender carros que é muito bem sucedida e hoje é do meu filho Leozinho.



Eu só devolvo para a cidade aquilo que eu conquisto com o meu trabalho. Minha esposa, Andrea, faz compras nos mercados e feiras da cidade. Minha filha, Alice, estuda em colégio da cidade, por exemplo. Nossa vida gira em torno da cidade. A feira, eu mesmo faço questão de fazer e trazer o alimento que os comerciantes locais vendem. Mas, por conhecer e andar em cada canto da cidade, eu também não posso aceitar o que fazem com os moradores daqui”.



O Dia - qual recado ou mensagem gostaria de deixar para a população de São João de Meriti?



