Detran.RJ destina um dia especial ao atendimento prioritário das pessoas com deficiênciaAlexandre Simonini/Detran.RJ

Publicado 07/09/2024 08:00

São João de Meriti - O Detran.RJ vai promover, na próxima segunda-feira (9), a terceira edição deste ano do Dia D. Nesta data, as pessoas com deficiência terão atendimento prioritário nos postos e poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas.

O usuário PCD poderá realizar serviços de identificação civil em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento prévio, além dos serviços de habilitação. Já os serviços veiculares serão disponibilizados no posto Detran Acessível - PCD.



Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência. Os interessados devem verificar no site do Detran quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço que desejam.

A inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas poderá ser feita no Posto Detran Acessível - PCD, das 8h às 16h, ou em 18 Ciretrans espalhadas pelo estado. As vagas são limitadas.



A 19ª CIRETRAN – SÃO JOÃO DE MERITI está localizada na Rua Defensor Publico Zilmar Pinnaud, s/nº - Jardim Meriti.