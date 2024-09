Shopping Grande Rio recebe exposição assinada pelo artista Otamy, considerado uma promessa da arte conceitual - Divulgação

Publicado 04/09/2024 19:26 | Atualizado 04/09/2024 20:43

São João de Meriti - O Shopping Grande Rio recebe, entre os dias 28 de agosto e 21 de setembro, uma exposição de arte contemporânea, que promete transformar o espaço do shopping em um centro de arte e cultura. Com entrada gratuita, a mostra ficará aberta das 13h às 21h, na loja em frente ao cinema, com o objetivo de proporcionar uma imersão na arte contemporânea para o público da Baixada Fluminense.

"Portas e Portais, Espaço - Tempo - Infinito", assinada pelo artista Otamy, traz uma reflexão profunda sobre o conceito de portas e portais, usando esses elementos como metáforas para explorar temas como conexões, transições e novas possibilidades.



Atividades



No dia 5 de setembro, às 19h, haverá um encontro entre escritores, poetas e a arte contemporânea, proporcionando um espaço para o diálogo criativo entre literatura e artes visuais.



Já no dia 12 de setembro, às 17h, Paulo Aguiar conduzirá uma palestra sobre audiovisual, explorando as técnicas e desafios da produção contemporânea.



A exposição termina no dia 21 de setembro, às 19h, com uma finissagem especial, onde os visitantes poderão revisitar as obras e celebrar o sucesso da mostra junto com o artista.



Serviço - Exposição "Portas e Portais, Espaço - Tempo - Infinito”

Data: 28 de agosto a 21 de setembro

Horário: 13h às 21h

Entrada gratuita

O Shopping Grande Rio fica a 200 metros da Dutra, na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.