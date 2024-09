Todos os candidatos a vereador tiveram a oportunidade de falar à multidão - Divulgação

Todos os candidatos a vereador tiveram a oportunidade de falar à multidãoDivulgação

Publicado 09/09/2024 19:52

São João de Meriti – Os apoiadores do candidato à Prefeitura de São João de Meriti, Valdecy da Saúde (PL), vestiram verde e amarelo no Dia da Independência, 7 de setembro. Uma verdadeira multidão de aproximadamente 10 mil pessoas, participou da caminhada municipal da coligação Meriti Acima de Tudo, Deus Acima de Todos.

– Os apoiadores do candidato à Prefeitura de São João de Meriti,(PL), vestiram verde e amarelo no Dia da Independência, 7 de setembro. Uma verdadeira multidão de aproximadamente, participou damunicipal da coligação Meriti Acima de Tudo, Deus Acima de Todos.

Ao todo, 12km foram percorridos, passando pelos principais bairros da cidade com a presença de figuras importantes do município, como a de Bebeto, candidato a vice, e a participação dos candidatos a vereador pela coligação.



Durante o percurso, houve também tempo para discursos, como o do próprio candidato, que ressaltou a importância da data e desse pleito para São João de Meriti.



“Eu e Bebeto, em nossas funções como deputados estaduais, nos preparamos para o desafio de governar São João de Meriti. No exercício da função, tenho orgulho de ter sido o parlamentar que mais trouxe recursos para o nosso município e é por esse motivo que hoje caminhamos ao lado de nossos aliados, de cabeça erguida, e recebemos o carinho do nosso povo”, disse Valdecy.



fotogaleria

A concentração foi em Vilar dos Teles, às 8h, depois o grupo seguiu em direção ao Centro e o trajeto acabou na Vila Tiradentes.



O vice da chapa do PL, Bebeto, cumprimentou os candidatos a vereador que estiveram no ato e também falou do quanto ele e Valdecy estão capacitados para assumir o cargo: “Essa é a caminhada da vitória, para que todos nós possamos eleger o melhor projeto político pra essa cidade. A gente conhece essa Meriti, a gente conhece os problemas e o que ainda falta ser feito. Valdecy e eu estamos preparados para governar esta cidade”.



Todos os candidatos a vereador tiveram a oportunidade de falar à multidão.