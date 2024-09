Léo Vieira (Republicanos) apresenta moeda social Buriti em São João de Meriti - Divulgação

Léo Vieira (Republicanos) apresenta moeda social Buriti em São João de Meriti Divulgação

Publicado 11/09/2024 12:39

São João de Meriti – O candidato à Prefeitura de São João de Meriti nas eleições 2024, Léo Vieira (Republicanos), apresentou um de seus projetos à população, a moeda social Buriti. O benefício vai atender os que mais necessitam. Um valor será depositado todo o mês para que os moradores gastem exclusivamente no comércio local gerando emprego e renda.

– O candidato à Prefeitura de São João de Meriti nas eleições 2024,(Republicanos), apresentou um de seus projetos à população, a. O benefício vai atender os que mais necessitam. Um valor será depositado todo o mês para que os moradores gastem exclusivamente no comércio local gerando emprego e renda.

Na ocasião, o republicano reforçou que além da criação do cartão meritiense, que terá recarga no valor de até R$ 200, seu foco está nas áreas de assistência social, cidadania, economia solidária e segurança alimentar.



“É urgente que se promova uma política municipal de assistência social, com ações efetivas junto à parcela mais necessitada da nossa população. Mas é um movimento que precisa estar integrado à economia solidária, à geração de emprego e renda e ao empreendedorismo. Vamos criar o Restaurante Popular Meritiense para amenizar a insegurança alimentar que é de 30,5% em São João de Meriti, segundo dados do Programa Bolsa Família”, afirmou Léo Vieira.



Entre os 440.962 habitantes do município, apenas 65.638 estão ocupados, o que equivale a 14,86% da população. O rendimento médio do trabalhador meritiense é de 1,7 salários mínimos (cerca de R$ 2.400), o que coloca a cidade na 78ª posição no ranking do estado do Rio, atrás de regiões menores. Na Região Metropolitana, a cidade está na 18ª posição.



O evento moeda social Buriti aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, e contou com a presença de muitos apoiadores e moradores da cidade.

Léo Vieira (Republicanos) apresenta moeda social Buriti em São João de Meriti Divulgação