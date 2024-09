Reabertura do acesso para São João de Meriti na Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Reabertura do acesso para São João de Meriti na Rodovia Presidente DutraDivulgação

Publicado 12/09/2024 16:42 | Atualizado 12/09/2024 20:43

São João de Meriti – O trânsito urbano no município de São João de Meriti tende a melhorar a partir desta sexta-feira, 13 de setembro, devido a reabertura do acesso na Rodovia Presidente Dutra, BR-116/RJ, no KM 172. A principal entrada da cidade está fechada há seis anos.

A conquista aconteceu graças ao requerimento feito pelo deputado federal Bebeto, com a parceria da ANTT, PRF e a EcoRioMinas, que tem pensando fielmente no crescimento da cidade.



“Como membro da Comissão de Viação e Transporte e presidente da Subcomissão de Fiscalização de Concessões do Brasil, não medi esforços para cobrar as autoridades responsáveis e encontrar soluções. Hoje, tenho satisfação de anunciar que essa importante via será reaberta, contribuindo diretamente para o desenvolvimento e crescimento de São João de Meriti”, enfatizou o deputado federal Bebeto.



Deputado federal Bebeto anuncia reabertura da agulha na Dutra para Meriti Divulgação

A reabertura da agulha é um benefício para a cidade. O comércio, como o Shopping Grande Rio, Tom Atacadista, os hotéis e motéis, assim como a Prologis, Amazon, os Datas Centers que se instalam nessa região e, principalmente, a entrada de Vilar dos Teles, ficou prejudicado com a falta de mobilidade pelo período de seis anos com o fechamento da agulha.



Além do mais, segundo o representante, o local era considerado de grande risco para assaltos, sequestros e assassinatos. Com a mudança, a reabertura trará grandes benéficos para a cidade, melhorando o fluxo de veículos e segurança no local.



A entrada principal de São João de Meriti e Vilar dos Teles será reaberta no acesso da Rodovia Presidente Dutra, no KM 172, próximo ao posto da PRF.

