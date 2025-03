Bruna Maria Passos, mãe da pequena Pérola Rodrigues, de 2 anos, que foi a primeira a receber a vacina no dia - Gilberto Rocha

Publicado 25/03/2025 06:18

São João de Meriti - A Secretaria de Saúde de São João de Meriti realizou no último sábado (22), uma ação conjunta para combater o sarampo no município. No total, 6 mil doses da vacina foram disponibilizadas para atender os dois perímetros de cobertura vacinal estabelecidos pela pasta.

Na oportunidade, cerca de 200 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, foram divididos em 60 equipes para atuar em um mutirão pelas ruas do bairro Jardim Sumaré. Além disso, uma base foi montada na Escola Municipal Valério Villas Bôas Filho para dar suporte à ação.

Cerca de 200 profissionais, divididos em 60 equipes para atuar em um mutirão pelas ruas do bairro Jardim Sumaré Gilberto Rocha

O secretário de Saúde de Meriti, Dr. Carlos Neto, destacou a importância da mobilização para garantir a cobertura vacinal.



“Hoje nós estamos realizando a primeira ação diretamente voltada para ampliar essa cobertura, o que chamamos de bloqueio vacinal de uma região. Tivemos dois casos há alguns dias e, desde então, estamos colocando nosso plano epidemiológico em prática”, afirmou o Secretário, agradecendo o apoio do Estado e do Governo Federal. “Temos cerca de 20 mil casos de sarampo no mundo. Mesmo com a certificação de erradicação no Brasil, ações como esta são essenciais para prevenir um possível surto da doença”, ressaltou.



Dois casos no município



Embora o Brasil possua o certificado de erradicação do sarampo, casos pontuais ainda podem surgir, como ocorreu no município neste mês, com a identificação de dois casos. Para conter a disseminação da doença, a Secretaria de Saúde estabeleceu um perímetro de cobertura vacinal ao redor da rua onde os casos foram registrados. Os agentes passaram de casa em casa verificando carteiras de vacinação, aplicando doses em crianças e adultos e fornecendo informações sobre a importância da imunização.

O vendedor Vander Ferreira também aproveitou para se imunizar junto com sua filha Sara, de 2 anos Gilberto Rocha

Para a assessora técnica de Atenção Primária à Saúde do Governo do Estado, Gabrielle Damasceno, a ação destacou a vacinação como a principal estratégia de prevenção.



“O sarampo é uma doença imunoprevenível, e a melhor forma de combatê-lo é com varreduras e vacinação nas áreas de maior risco. Essa união de esforços garante uma cobertura vacinal ampla, trazendo mais segurança não só para o município, mas para todo o país”, enfatizou.



A campanha de vacinação contra o sarampo segue nos postos de saúde de São João de Meriti, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti realizou uma ação conjunta para combater o sarampo Gilberto Rocha