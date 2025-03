O evento educativo ocorreu no Centro Cultural Meritiense - Elias Nicacio

Publicado 25/03/2025 09:10

São João de Meriti – O município de São João de Meriti celebrou o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, com o evento 21 Dias de Ativismo Negro", realizado no Centro Cultural Meritiense.

O evento educativo teve como destaque rodas de conversa sob o tema "21 Dias de Ativismo Negro", reunindo representantes da Defensoria Pública e da sociedade civil para debates aprofundados sobre a questão racial.



Autoridades presentes no encontro sobre a luta contra o racismo sistêmico, histórico e cultural Elias Nicacio

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Tião Pinheiro, comentou sobre o encontro. “Com essa iniciativa, São João de Meriti reafirma seu compromisso com a promoção da conscientização e do enfrentamento ao racismo, celebrando a diversidade e a igualdade entre seus cidadãos”.



O secretário Tião Pinheiro (centro), reafirmou o compromisso da atual gestão na promoção da conscientização e enfrentamento ao racismo Elias Nicacio

O encontro foi motivado e inspirado em grandes líderes negros, como Nelson Mandela, Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez. O conceito de “Sankofa”, que ressalta a importância de revisitar o passado para ressignificar o presente e construir o futuro, também esteve presente nas discussões.



Na ocasião, membros da sociedade civil foram homenageados com certificados em reconhecimento ao legado histórico da população negra que transitou pelo Cais do Valongo e outras regiões marcantes da história do país. Além disso, a Defensoria Pública ofereceu serviços como orientação jurídica, atendimento a demandas de baixa complexidade e qualificação em questões raciais e relacionadas à temática LGBT.



A Defensoria Pública do Estado do Rio ofereceu serviços de orientação jurídica e qualificação em questões raciais Elias Nicacio

Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial



Comemorado no dia 21 de março, a data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em memória ao massacre de Shapeville, ocorrido na África do Sul em 1960, é um momento de reflexão sobre a luta contra o racismo sistêmico, histórico e cultural no Brasil e na América Latina.