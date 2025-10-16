Meriti marca presença na 15ª Conferência Estadual de Assistência Social - Divulgação/PMSJM

Publicado 16/10/2025 21:35 | Atualizado 16/10/2025 22:15

São João de Meriti - A Assistência Social de São João de Meriti participou da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, realizada no Rio de Janeiro. O município foi representado por uma comitiva de 12 delegados, composta por seis representantes do governo e seis da sociedade civil.

A delegação municipal apresentou propostas e garantiu representação na etapa nacional, que acontecerá em dezembro, em Brasília.



A vice-presidente do Conselho de Assistência Social (COMAS), Liliana Castro foi escolhida para representar Meriti na Conferência Nacional. “É uma honra representar Meriti e o nosso estado na etapa nacional. As propostas construídas aqui refletem o trabalho e o compromisso da nossa cidade com o fortalecimento do SUAS e a garantia de mais dignidade para quem mais precisa. Agradeço pela confiança e pela oportunidade”, enfatizou.

O município foi representado por uma comitiva de 12 delegados Divulgação/PMSJM

O evento discutiu e aprimorou propostas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com base nas ideias construídas durante as conferências municipais. A secretária municipal de Assistência Social, Roberta Queiroz, ressaltou o protagonismo e o compromisso da equipe de Meriti. "Ver nossos representantes se destacando em uma conferência estadual mostra que Meriti tem voz ativa na construção das políticas públicas de assistência social. Essa participação fortalece o trabalho desenvolvido no SUAS para garantir um atendimento mais humanizado à nossa população", frisou Roberta.