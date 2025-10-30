80 crianças da Creche Municipal Lindaura Amorim receberam as primeiras mochilas no evento simbólico - Gilberto Rocha/ PMSJM

Publicado 30/10/2025 20:22

- A Prefeitura de São João de Meriti deu início à entrega daspara os alunos dade ensino. O evento simbólico aconteceu na Creche Municipal Lindaura Amorim, comcrianças recebendo as primeiras unidades.A distribuição das mochilas seguirá contemplando todas as unidades da rede municipal de Meriti, com dois: um com rodinhas para os alunos das creches e outro modelo para os estudantes das escolas.O prefeito de Meriti,Vieira, destacou que o investimento na educação é uma das prioridades do governo. “Estamos trabalhando para garantir uma educação de qualidade, desde a creche até o ensino fundamental. Cada mochila entregue representa cuidado e compromisso com o futuro dos nossos alunos”.A secretária municipal de, Eneila de Lucas, comentou sobre as novas entregas. “Sabemos da importância desse item essencial, e ver a alegria das crianças recebendo é gratificante. Esse é mais um passo no nosso trabalho de valorização da rede municipal de ensino”.As mães também comemoraram o início das entregas. Clarine Cavalcanti, mãe do pequeno Braian, agradeceu pela iniciativa. “Achei uma ótima ideia e uma demonstração de cuidado. Quando eu estudava, não tive essa oportunidade. As crianças ficam mais animadas com o uniforme e, agora, com a mochilinha também”.