80 crianças da Creche Municipal Lindaura Amorim receberam as primeiras mochilas no evento simbólico Gilberto Rocha/ PMSJM
A distribuição das mochilas seguirá contemplando todas as unidades da rede municipal de Meriti, com dois modelos: um com rodinhas para os alunos das creches e outro modelo para os estudantes das escolas.
O prefeito de Meriti, Léo Vieira, destacou que o investimento na educação é uma das prioridades do governo. “Estamos trabalhando para garantir uma educação de qualidade, desde a creche até o ensino fundamental. Cada mochila entregue representa cuidado e compromisso com o futuro dos nossos alunos”.
A secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas, comentou sobre as novas entregas. “Sabemos da importância desse item essencial, e ver a alegria das crianças recebendo é gratificante. Esse é mais um passo no nosso trabalho de valorização da rede municipal de ensino”.
As mães também comemoraram o início das entregas. Clarine Cavalcanti, mãe do pequeno Braian, agradeceu pela iniciativa. “Achei uma ótima ideia e uma demonstração de cuidado. Quando eu estudava, não tive essa oportunidade. As crianças ficam mais animadas com o uniforme e, agora, com a mochilinha também”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.