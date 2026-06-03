Parque municipal foi incluído em processo que permite a elaboração do Plano de Manejo, para orientar ações de conservação e uso sustentável da área - Divulgação

Parque municipal foi incluído em processo que permite a elaboração do Plano de Manejo, para orientar ações de conservação e uso sustentável da áreaDivulgação

Publicado 03/06/2026 19:17

São João de Meriti – A cidade deu um importante passo para ampliar a proteção do Parque Natural Municipal Jardim Jurema, um dos principais patrimônios ambientais da cidade. O parque foi incluído em um processo regional que permitirá a elaboração do seu Plano de Manejo, documento que vai definir as regras e estratégias para a conservação da área, além de orientar ações de educação ambiental, fiscalização e recuperação de áreas degradadas.

O parque foi incluído na Concorrência nº 05/2026 da AGEVAP, entidade vinculada ao Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, que vai contratar uma empresa especializada para elaborar os Planos de Manejo de nove unidades de conservação da região.

O avanço é resultado do trabalho da equipe técnica da Secretaria de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal de Meriti, que reuniu a documentação exigida e cumpriu todas as etapas necessárias para habilitar o Jardim Jurema no edital regional. Com a contratação da empresa responsável pelos estudos, o parque passará a contar com um Plano de Manejo, instrumento que vai orientar as ações de preservação, recuperação ambiental, fiscalização, educação ambiental e uso sustentável da unidade, além de definir seu zoneamento e subsidiar pesquisas sobre a fauna e a flora locais

O processo também prevê a participação da população, de instituições públicas e de órgãos ambientais na construção das estratégias de conservação da unidade.