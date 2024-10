Momentos do curso - Fotomontagem João Paulo Maron

Momentos do cursoFotomontagem João Paulo Maron

Publicado 31/10/2024 11:35 | Atualizado 31/10/2024 11:43

SJ de Ubá- A Secretaria Municipal de Saúde ofereceu na terça (29) e quarta-feira (30), no auditório da Prefeitura, mais um curso de capacitação, desta vez ministrado pelo dr. Victor Côrtes, de auriculopuntura e auriculoterapia chinesas, para os profissionais do Centro Municipal de Fisioterapia e outros de nível superior como psicólogos e enfermeiros.

As aulas práticas contaram com pacientes reais, e teve a carga horária de 20 horas. A secretária de Saúde, Ana Beatriz Pinheiro, em consonância com o prefeito Gean Marcos, disse que outros cursos virão, deixando o setor de Saúde cada vez mais conhecedor e habilitado nas mais diversas terapias e tratamentos.

Raquel Constantino Silva Sentineli, coordenadora de Fisioterapia, e dr. Victor Côrtes JP Maron

NinoBellieny