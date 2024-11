Os participantes do Workshop de Educação em SJ de Ubá - PMSJU

Publicado 01/11/2024 15:37

São José de Ubá- Na recente quinta-feira (31), os professores e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação participaram do 1º Workshop de Práticas para Educação Inclusiva, ministrado na Secretaria de Envelhecimento Saudável.

A oficina foi coordenada pela neuropsicopedagoga Cássia França com ênfase em Transtorno de Aprendizagem. O treinamento é um dos resultados das estratégias desenvolvidas pela secretária de Educação Maria Verônica Tavares Verdan Masiero, voltadas para a Educação Inclusiva, adaptando práticas pedagógicas, modos de ensino, materiais didáticos e ambientes escolares que atendam as necessidades individuais do aluno.

Para o prefeito Gean Marcos o sucesso do ensino no município passa pela atualização constante do conhecimento e a valorização dos profissionais: "Eu acredito na capacitação, no acúmulo do saber, cujo objetivo é o aluno, garantindo o futuro do município".