Ubá- No dia 30 agora, vai ser aberta a Base Descentralizada do Samu 192- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no HSAP- Hospital Sebastião de Araújo Padilha, no Centro de Sâo José de Ubá, com o prefeito Gean Marcos e autoridades convidadas.

Na sexta-feira (27), foi a vez das operações começarem nos municípios de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana.

Em Itaperuna, o número oficial do SAMU 192 já está funcionando, e em Bom Jesus do Itabapoana, o serviço será temporariamente acionado pelo número de emergência (22) 99971-9773, até a integração completa da telefonia ao sistema do número 192.



O responsável técnico, Médico do SAMU Noroeste Fluminense, Agostinho Boechat, destacou a importância do serviço: “O início das operações do SAMU marca a concretização de um sonho coletivo e a certeza de que estamos preparados para atuar com agilidade e eficiência em situações críticas. Nosso objetivo é salvar vidas e oferecer à população um serviço de excelência.”



O atendimento a emergências em ruas, avenidas e locais públicos continua sendo competência do Corpo de Bombeiros Militar, e as emergências em residências ou locais privados são competência do SAMU. com ambos em sintoni sempre que necessário.



Em caso de emergência:

•Itaperuna: 192

•Bom Jesus do Itabapoana; 22- 99971-9773.

