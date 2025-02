Prefeito de São José de Ubá-RJ, Gean Marcos na abertura do Encontro de Novos Prefeitos em Brasília-DF - WPS

Publicado 11/02/2025 13:30 | Atualizado 11/02/2025 13:31

Ubá- Começou na manhã desta terça-feira(11) em Brasília-DF, o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, e vai até quinta-feira (13), no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, o presidente Lula esteve na abertura. Entre os presentes, cerca de 5,5 mil são gestores municipais eleitos para o mandato de 2025 a 2028, incluindo o reeleito Gean Marcos (MDB), prefeito de São José de Ubá.



Organizado pela Presidência da República em parceria com a ABM-Associação Brasileira de Municípios, e com o apoio da Confederação Nacional de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos, o objetivo é apresentar diretrizes e informações sobre programas e recursos oferecidos pelo governo federal.

Serão abordadas áreas como gestão financeira, planejamento urbano, desenvolvimento social, saúde, educação e meio ambiente.



Estão programadas 170 atividades simultâneas, incluindo palestras, mesas-redondas e painéis sobre cidades inteligentes, economia verde, empreendedorismo social e infraestrutura para o desenvolvimento. Prefeitos poderão aprender a contratar recursos para obras, obter apoio para políticas de habitação, sustentabilidade e prevenção de desastres, além de participar de oficinas sobre elaboração de projetos, execução de obras e inteligência artificial.



Cada um dos 38 ministérios terá estande próprio para atender os gestores municipais.



NinoBellieny