Aulão de Capoeira - JP Maron

Aulão de CapoeiraJP Maron

Publicado 27/01/2025 14:08 | Atualizado 27/01/2025 14:12

Ubá- As secretarias de Esporte e de Cultura colocaram em prática o programa VEM- Verão Em Movimento,na Praça Hamilton Machado Valeriote, a maior da cidade, durante o sábado (27).

Adultos, adolescentes e crianças participaram de torneios de futevôlei, vôlei, beach tênis, fizeram ginástica funcional, capoeira, e percussão, com professores e assistentes, terminando as atividades com um show da cantora Luana Souza.



Da abertura do VEM que participaram ativamente a vice-prefeita Lílian Carneiro, e os secretários de Esportes, Clébio Júnior e de Cultura, Dilei Ferreira.



O prefeito Gean Marcos comentou: "O Verão Em Movimento vai continuar, graças ao sucesso da iniciativa, pensada para dar mais saúde e alegria à população".

NinoBellieny

Vice-prefeita de SJ Ubá, Lílian Carneiro, e os secretários de Esportes, Clébio Junior e de Cultura, Dilei Ferreira JP Maron