Prefeito GM e vice Lílian Carneiro, São José de Ubá-RJJP Maron

Publicado 02/01/2025 10:46

Ubá- O prefeito reeleito Gean Marcos (MDB), e a vice Lílian Carneiro Pinto Ney (Republicanos), tomaram posse na manhã de quarta-feira (1), em cerimônia na quadra poliesportiva José Madureira de Campos Filho, no Parque das Águas.

Antes da posse do Executivo, foi eleita a mesa diretora da Câmara Municipal, com urna e escrutínio imediato diante dos convidados, com a chapa única vencedora pela unanimidade dos nove vereadores, sendo Lucas Felipe Braga de Jesus o presidente, Carlos Alberto de Souza o vice, Vânia Maria dos Santos Borges, a 1ª secretária e Marco Vinicio Carvalho Vieira, o 2º.



A educação do público chamou a atenção de um convidado que, não quis se identificar, mas disse ser " impressionante para os dias atuais uma quantidade expressiva de pessoas, se comportar com elegância e educação, algo raro principalmente em política". Nino Bellieny No primeiro discurso como reeleito, o prefeito Gean Marcos, se emocionou ao falar da família, das conquistas, e dos projetos para o terceiro mandato, o segundo consecutivo.Nino Bellieny

Prefeito GM, primeira-dama Viviane, vice Lílian Carneiro, o esposo, ex-prefeito José Hylen Gomes ladeados por vereadores e secretários JP Maron