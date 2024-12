O prefeito Gean Marcos e convidados - JP

Publicado 30/12/2024 18:28

Ubá- Na manhã desta segunda-feira (30) o prefeito Gean Marcos ao lado de Lilian Carneiro, vice eleita para a próxima gestão, secretários municipais e samudianos, inaugurou a Base Descentralizada do Samu 192- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no HSAP- Hospital Sebastião de Araújo Padilha, no Centro da cidade.

NinoBellieny