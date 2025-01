Prefeito Gean ao centro da foto, ladeado pela vice Lilian, samudianos e secretários - JP Maron

Publicado 07/01/2025 09:22

Ubá- Começou na segunda-feira (6) o atendimento do Samu 192-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na cidade ubaense, com a presença do prefeito Gean Marcos, vice Lílian Carneiro, secretários e samudianos.

Sobre o primeiro dia o prefeito disse: " Para nós é uma grande conquista ter o Samu aqui em São José de Ubá, trabalhando com emergência médica, remoção e acompanhamento de pacientes".



O serviço é gratuito, acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do telefone 192, e em Ubá, com o reforço do número telefônico 22-99971-9773.

