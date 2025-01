. - Meta IA com NnBllny

Publicado 17/01/2025 14:08 | Atualizado 17/01/2025 16:55

Ubá- A cidade vai ganhar um posto avançado de preparação de crianças e adolescentes de quatro a 17 anos de idade nas práticas de prevenção, primeiros socorros e combates a sinistros, em parcerias com uma organização não -governamental, o Governo Federal e a Prefeitura local.

Com treinamento aos sábados de manhã, os participantes aprenderão com instrutores habilitados, conhecimentos práticos e teóricos. Para os pais e responsáveis interessados a matrícula deve ser feita na bio do Instagram da entidade AQUI